Tele2 узнала, на что абоненты обменяли более 1 миллиарда минут

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Сервисом управления минутами пользуются более половины клиентов оператора. Всего за год абоненты обменяли более 1 миллиарда минут. Самый популярный фильм – «Джентльмены», его в прошлом году с помощью обмена минут посмотрели 30 тысяч раз. Наиболее востребованным ресурсом стал YouTube – на него приходится 63% обменов минут на интернет-трафик. Среди смартфонов в 2022 году лидирует Xiaomi Redmi 9C.Эту модель выбрали 33% покупателей, которые воспользовались скидкой за минуты.

Сервис «Обмен минут» становится все популярнее, а число офферов от Tele2 и партнеров с каждым годом растет. Сегодня абоненты оператора могут обменять накопленные минуты на фильмы от Wink, трафик в интернет-сервисах, скидки на смартфоны и умные гаджеты, кофе, билеты в кино, театр или музей. Сервисом управления минутами сегодня пользуются более половины абонентов Tele2. Чаще других меняют накопленные минуты абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Перми и Иркутска.

Всего за 2022 год клиенты обменяли на смартфоны и умные гаджеты 50% минут. Самым востребованным smart-устройством в рамках кампании по обмену минут на умные гаджеты стала колонка VK Капсула Мини с голосовым помощником Марусей (93%). Благодаря акции при ее покупке можно получить скидку до 2000 рублей.

Tele2 также выяснила, какие смартфоны и умные гаджеты клиенты чаще всего покупали со скидкой за минуты в 2022 году. В топ-3 вошли модели: Xiaomi Redmi 9C (33%), Xiaomi Redmi 10C (27%), Xiaomi Redmi Note 10S (9%). При этом 78% участников акции воспользовались максимальной скидкой и сэкономили при покупке нового гаджета 4000 рублей.

Вторая по полярности категория – возможность менять накопленные минуты на безлимитный трафик в стриминговых сервисах и соцсетях. С августа по декабрь 2022 года абоненты использовали для этого 30% минут. Наиболее востребованными площадками стали: YouTube (63%), TikTok (22%) и VK (8%).

На третьем месте – сервис «Обмен минут на кино». В 2022 году клиенты использовали на него 20% от общего объема обменянных минут и посмотрели таким образом 1,1 млн кинолент. Теперь он доступен не только на сайте и в мобильном приложении Tele2, но и на ресурсах Wink. Компания выяснила, какие фильмы клиенты выбирают чаще всего. В число самых популярных фильмов вошли:

«Джентльмены» (18+) – в прошлом году посмотрели фильм за минуты 30 тыс. раз;

«Паразиты» (18+) – 20 тыс. раз;

«Омерзительная восьмерка» (18+) – 5,5 тыс. раз;

«Зеленая книга» (18+) – 4 тыс. раз;

«Остров проклятых» (18+) – 3,5 тыс. раз.

Tele2 развивает сервисы управления минутами. В 2023 году у клиентов оператора появилась возможность обменять их на билеты на Afisha.ru или кофе в сети «Вкусно – и точка». На медиаплатформе чаще всего абоненты Tele2 выбирают категорию «Кино», а самым популярным фильмом стал «Чебурашка» (6+), на него покупают билеты за минуты 43% пользователей. Самый востребованный напиток у участников акции – капучино (90%).

Андрей Борзов, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Идея сервиса обмена минут успешна потому, что это инновационное решение создает дополнительные преимущества для клиентов. Рост популярности проекта доказывает, что мы на верном пути и клиентам нравится использовать базовые услуги для выгодных покупок. Мы привлекаем партнеров из разных отраслей, которые разделяют наши ценности. С запуском каждой новой уникальной коллаборации мы уверены в том, что в выигрыше окажутся все стороны: Tele2, наши партнеры и, что особенно важно, пользователи наших услуг».

Подробнее о сервисе – в разделе «Центр управления минутами» в мобильном приложении оператора и на сайте tele2.ru.