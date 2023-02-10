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НовостиЗдоровье10 февраля 2023 5:46

В детских садах Екатеринбурга на карантин закрыто 33 группы

ОРВИ болеют 323 ребенка
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
ОРВИ болеют 323 ребенка из 25 дошкольных учреждений

ОРВИ болеют 323 ребенка из 25 дошкольных учреждений

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детских садах Екатеринбурга по данным городского департамента образования на 7 февраля на карантин закрыто 33 группы. ОРВИ болеют 323 ребенка из 25 дошкольных учреждений. Это на 59 детей больше, чем 6 февраля.

В школах ситуация с заболеваемости ОРВИ лучше. На карантине находятся 15 классов в 11 образовательных учреждениях. На больничных находятся 159 учеников, что меньше на 52 ребенка по сравнению с 6 февраля. В департаменте отмечают, что дети стали болеть меньше и в детсадах и в школах.

- В целом наметилась тенденция на спад заболеваемости, - рассказали в департаменте.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в Свердловской области за неделю c 30 января по 4 февраля зарегистрировано 38 733 случая ОРВИ. В структуре заболеваемости 61% составляют дети. В Екатеринбурге за календарную неделю зарегистрировано 17 683 случая заболевания ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 9,9%, но ниже среднего многолетнего уровня на 8,9%.

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