В детских садах Екатеринбурга на карантин закрыто 33 группы

ОРВИ болеют 323 ребенка из 25 дошкольных учреждений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детских садах Екатеринбурга по данным городского департамента образования на 7 февраля на карантин закрыто 33 группы. ОРВИ болеют 323 ребенка из 25 дошкольных учреждений. Это на 59 детей больше, чем 6 февраля.

В школах ситуация с заболеваемости ОРВИ лучше. На карантине находятся 15 классов в 11 образовательных учреждениях. На больничных находятся 159 учеников, что меньше на 52 ребенка по сравнению с 6 февраля. В департаменте отмечают, что дети стали болеть меньше и в детсадах и в школах.

- В целом наметилась тенденция на спад заболеваемости, - рассказали в департаменте.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в Свердловской области за неделю c 30 января по 4 февраля зарегистрировано 38 733 случая ОРВИ. В структуре заболеваемости 61% составляют дети. В Екатеринбурге за календарную неделю зарегистрировано 17 683 случая заболевания ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 9,9%, но ниже среднего многолетнего уровня на 8,9%.

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