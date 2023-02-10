На Урале инспекторы ДПС помогли женщине, застрявшей на трассе из-за сломанной машины

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На Урале инспекторы ДПС Госавтоинспекции отдела МВД России по Богдановичскому району Евгений Толкачев и Денис Трошков помогли женщине, застрявшей на трассе Екатеринбург-Тюмень из-за сломанной машины.

- Женщина-водитель рассказала полицейским, что ехала по трассе в сторону города Екатеринбурга, когда обнаружила, что управлять автомобилем стало сложнее. Остановившись на обочине, автомобилистка обнаружила, что на переднем левом колесе произошла поломка крепления колеса, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Также женщина поделилась, что незадолго до поездки она обращалась в автосервис. Судя по всему сотрудники шиномонтажа некачественно выполнили работу по установке колеса на автомобиль.

В машине женщина находилась одна, инструментов у нее с собой никаких не оказалось. Тогда сотрудники ГИБДД вязли инструменты из патрульной машины и помогли ей закрепить колесо. После этого они вызвали автоэвакуатор, чтобы доставить автомобиль в автосервис.

Женщина поблагодарила сотрудников ДПС за помощь и пожелала хорошей службы.

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