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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 4:26

В Каменске-Уральском ВАЗ столкнулся с грузовым поездом

В Каменске-Уральском ВАЗ столкнулся с грузовым поездом
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры

Фото: telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры

В Каменске-Уральском вечером 9 февраля ВАЗ столкнулся с грузовым поездом. Транспортная прокуратура проводит проверку.

- Вблизи станции Синарский на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение грузового поезда и легкового автомобиля марки ВАЗ 2109, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

По предварительным данным, водитель пытался проехать через железнодорожные пути перед приближающимся поездом.

В прокуратуре добавили, что движение поездов не задерживалось, инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена.

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