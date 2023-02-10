Проверки направлены на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИБДД Екатеринбурга проводит массовые проверки водителей. Рейды пройдут с 10 по 12 февраля.

- Проверки направлены на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе связанных с управлением транспортным средством водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенными права управления, либо не имеющими такого специального права, - рассказали в отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает горожан, ставших очевидцами пьяного вождения оперативно сообщать об этом в дежурную часть по телефону 02 или 112.

Напомним, за минувшие выходные автоинспекторы остановили сразу 19 пьяных водителей. Примечательно, что пятеро из них сели за руль под действием наркотиков. Массовые проверки владельцев машин проходили с 3 по 5 февраля.

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