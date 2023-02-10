Во время спецоперации погиб сержант парашютно-десантного взвода из поселка Шаля

Фото: страница во «ВКонтакте» главы Шалинского городского округа Алексея Богатырева

Во время спецоперации 26 января погиб сержант парашютно-десантного взвода из поселка Шаля Владимир Гладких. Он был добровольцем. До этого Владимир Гладких работал на Свердловской железной дороге.

- Ушёл добровольцем и принимал активное участие в боевых действиях, защищая Родину. Вечная память воину, искренние соболезнования его родным и близким, - написал на своей странице во «ВКонтакте» глава Шалинского городского округа Алексей Богатырев.

Напомним, ранее мы писали, что во время спецоперации на Украине погиб 31-летний житель Сухого Лога Антон Лескин. Известно, что погибший боец был добровольцем. Мужчина погиб во время освобождения Артемовска в Донецкой Народной Республике.

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