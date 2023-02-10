В Верхней Пышме пожарные спасли из задымленной пятиэтажки 16 человек

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 10 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме ночью 10 февраля произошел пожар в квартире на четвертом этаже пятиэтажки на Чкалова. До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуировались 10 человек. Еще 16 человек, в том числе семь детей были выведен из задымленного здания звеньями газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов.

- На площади 15 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 10 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарным удалось локализовать огонь в 01:41. Еще через две минуты открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 02:07. О пострадавших не сообщается.

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