Мужчина планировал зарубить знакомого топором. Фото: СУ СК по Свердловской области

Житель Арамиля пытался убить своего знакомого топором. Ранее судимый свердловчанин поссорился с другом из-за чего и решил на него напасть. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

В мае 2022 года мужчина собрался с друзьями для того, чтобы выпить алкоголя. Однако у двух участников застолья произошел конфликт, поскольку один обозвал другого. Из-за обиды свердловчанин вооружился топором и начал размахивать им на знакомого.

- В итоге потерпевшему были причинены травмы головы, груди, верхних и нижних конечностей. Подсудимому не удалось совершить убийство, так как его противоправные действия были остановлены единственной в этой компании женщиной. В дальнейшем пострадавшему была оказана необходимая медпомощь, также поспособствовавшая спасению его жизни, - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

На мужчину возбудили уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде 9,5 лет лишения свободы. Ранее он уже оказывался в тюрьме за кражи, хищение документов и за причастность к незаконному обороту наркотиков.

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