В Нижнем Тагиле мужчина выпрыгнут из окна третьего этажа

Мужчина упал с третьего этажа. Фото: скриншот из видео в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле мужчина выпал из окна третьего этажа. Инцидент произошел вечером 9 февраля на улице Калинина, 105. Свердловчанин сначала выбросил портфель, а следом за ним прыгнул и сам. По словам очевидцев, мужчина был пьян. После прыжка он все же оказался жив. Информация об этом появилась в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

- Жив, слава Богу. Просто открыл окно, выкинул портфель и сам следом выпрыгнул. Я вызвала скорую и полицию, - рассказала женщина, ставшая очевидцем происшествия.

Со слов свидетелей, мужчина местный. А после своего падения мужчина что-то неразборчиво мычал.

- На место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции 17 МУ МВД России «Нижнетагильское». Установлено, что местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вышел покурить на балкон и не удержался. Упал на козырек. Устанавливаются полученные им травмы, - рассказали «КП-Екатеринбург» в полиции Нижнего Тагила.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».