Бастрыкин взял на контроль дело девочки из Нижнего Тагила, получившей ожоги в детском саду

Председатель Следственного комитета заинтересовался ситуацией девочки из Нижнего Тагила Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Делом двухлетней девочки из Нижнего Тагила заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СК СКР по Свердловской области Богинскому предоставить доклад по ситуации.

- В настоящее время следственными органами СК России по Свердловской области инициирован вопрос о передаче материала проверки в следственный отдел. В случае удовлетворения этого ходатайства следователем СКР будут устанавливаться все обстоятельства случившегося в рамках процессуальной проверки, - говорится в сообщении.

Напомним, что 25 января ребенок получил термические ожоги тела. Инцидент произошел в детском саду №77. Информацию о полученных девочкой травмах уже запросила прокуратура. Далее будут приняты меры прокурорского реагирования.

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