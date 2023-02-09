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НовостиОбщество9 февраля 2023 19:11

Бастрыкин взял на контроль дело девочки из Нижнего Тагила, получившей ожоги в детском саду

Он поручил руководителю СК по Свердловской области предоставить доклад по ситуации
Дарья ЧИПУРИНА
Председатель Следственного комитета заинтересовался ситуацией девочки из Нижнего Тагила

Председатель Следственного комитета заинтересовался ситуацией девочки из Нижнего Тагила

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Делом двухлетней девочки из Нижнего Тагила заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СК СКР по Свердловской области Богинскому предоставить доклад по ситуации.

- В настоящее время следственными органами СК России по Свердловской области инициирован вопрос о передаче материала проверки в следственный отдел. В случае удовлетворения этого ходатайства следователем СКР будут устанавливаться все обстоятельства случившегося в рамках процессуальной проверки, - говорится в сообщении.

Напомним, что 25 января ребенок получил термические ожоги тела. Инцидент произошел в детском саду №77. Информацию о полученных девочкой травмах уже запросила прокуратура. Далее будут приняты меры прокурорского реагирования.

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