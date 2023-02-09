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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 18:43

В Екатеринбурге ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП, при котором грузовик наехал на подростка

16-летний парень с ушибом доставлен в больницу
Дарья ЧИПУРИНА
Водитель белого грузовика скрылся с места ДТП. Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга

Водитель белого грузовика скрылся с места ДТП. Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга

Екатеринбургские сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев ДТП, в котором пострадал 16-летний парень. На подростка наехал грузовик. Об это сообщили в отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Инцидент произошел днем 9 февраля на перекрестке улиц Начдива Васильева и Репина. Водитель белого грузовика, поворачивая наехал на подростка. Столкновение произошло на пешеходном переходе. Однако водитель транспорта поспешил скрыться с места происшествия.

- В результате ДТП пострадал 16-летний подросток с ушибленной раной верхней губы доставлен в детское лечебное учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции.

На данный момент водителя автомобиля ищут автоинспекторы. Если вы стали очевидцем этого ДТП, обратитесь по номеру +79086324367 или по адресу Степана Разина, 20.

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