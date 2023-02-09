В Асбесте сотрудники банка и полицейские спасли мужчину от телефонных мошенников

Благодаря оперативному вмешательству, деньги уральца были спасены Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Асбесте полицейские совместно с сотрудниками банка спасли 43-летнего мужчину от телефонных мошенников. Как выяснилось, все произошло в конце января, тогда в отделение пришел мужчина и хотел оформить на себя кредит. Его поведение показалось оператору подозрительным.

Уральцу требовался займ в размере 400 тысяч рублей, поэтому сотрудники и вызвали полицейских.

- Опрошенный гражданин пояснил, что изъявил оформить кредит после общения с неизвестными людьми, которые сообщили ему, что у них произошла утечка информации, кто-то пытается похитить его деньги, пояснив гражданину, что ему необходимо оформить кредит, - уточнили в МО МВД «Асбестовский».

Благодаря оперативному вмешательству, деньги уральца были спасены.

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