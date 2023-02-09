В Красноуфимске женщина зарезала знакомого ножом, которым готовила закуски к столу

Женщина напала на знакомого с кухонным ножом. Фото: СУ СК по Свердловской области

В Красноуфимске неоднократно судимая женщина напала на своего знакомого. Она несколько раз ударила мужчину ножом из-за чего тот умер. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

4 февраля 44-летняя женщина в компании знакомых выпивала в частном доме. Спустя некоторое время она поссорилась с хозяином дома, когда остальные разошлись по домам. Свердловчанка вооружилась ножом.

- Резко повернувшись к своему оппоненту, она ударила его в грудь ножом, которым резала закуску. Мужчине было причинено колото-резаное ранение, в связи с чем его доставили в местную больницу. Однако спасти его жизнь не удалось. Утром 5 февраля от полученной травмы потерпевший скончался, - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

На данный момент Следственный комитет узнает все обстоятельства случившегося. Женщину уже заключили под стражу. Оказалось, что это не первое уголовное дело свердловчанки. Ранее она уже находилась в тюрьме больше 10 лет.

- В ее бурной биографии есть судимости за хулиганство в 2005 году, в том же году — за убийство, применение насилия в отношении представителя власти - в 2013 году, причинение побоев и многократные кражи — в 2017 году и вымогательство — в 2018 году, - пояснил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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