Из-за этого поражения «Автомобилист» откатился на четвертую строчку восточной конференции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене крупно проиграл лидеру чемпионата КХЛ. Встреча с питерским СКА, проходившая в КРК «Уралец», завершилась со счетом 2:5.

Первый период не принес ни одной команде результативных действий, хозяева площадки открыли счет только на 31 минуте встречи усилиями Ника Эберта. Гости ответили на это точным броском Марата Хайруллина, он реализовал численное большинство.

На 39 минуте «шоферы» остались в меньшинстве, но все же ухитрились забросить шайбу, за секунду до перерыва Дмитрий Яшкин сравнял счет. В третьем же периоде по шайбе на своей счет записали Захар Бардаков и Роман Рукавишников, а Марат Хайруллин оформил дубль.

Из-за этого поражения «Автомобилист» откатился на четвертую строчку восточной конференции. В активе уральцев 75 очков в 60 проведенных матчах.