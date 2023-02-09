В Нижнем Тагиле полицейские помогли девушке-водителю

У девушки-водителя сломался автомобиль. Фото: МВД Свердловской области

В Нижнем Тагиле полицейские пришли на помощь девушке-водителю. У свердловчанки сломался автомобиль, починить его смогли патрульные города. Об этом сообщают в ГУ МЧС Свердловской области.

Патрульные увидели машину на «аварийке» на перекрестке улиц Газетная – Островского. За рулем автомобиля сидела напуганная девушка. По словам одного из полицейских, у машины оторвался левый передний привод. Вместе с коллегами они приняли решение буксировать автомобиль. Так они доставили водителя в автосервис.

- Огромное человеческое спасибо экипажу ППС на УАЗ Patriot (гос. номер А5896 66). Уважаемые стражи порядка! Вы сегодня сделали мой день и однозначно сгладили негатив от случившихся неприятностей, - поблагодарила патрульных в социальных сетях пострадавшая.

Полицейские признались, что слова благодарности для них это самая высокая оценка их труда.

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