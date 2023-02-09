В Екатеринбурге на Сортировке мужчины похитили видеорегистраторы из машин

Нарушителей ищет полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Сортировке мужчины похитили видеорегистраторы из припаркованных машин. С собой они взяли и некоторые личные вещи владельцев автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

Ночью мужчины выбили стекла автомобилей, припаркованных у домов на улице Седова, 51, 53 и 55. Из машин они доставали в основном видеорегистраторы, но в некоторых случаях брали и ценные вещи.

- Заявления о хищении имущества автовладельцев поступили в отдел полиции №10 Железнодорожного района. Полиция устанавливает лиц, причастных к данным противоправным действиям, - рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Ранее в Екатеринбурге осудили трех свердловчан, угнавших шесть иномарок. Сумма похищенных автомобилей составила больше 8,7 миллионов рублей. В ходе расследования три автомобиля удалось вернуть бывших хозяевам, а остальные пока ищут.

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