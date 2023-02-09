Уроженец Сухого Лога погиб во время спецоперации на Украине

Известно, что погибший боец был добровольцем и участником ЧВК. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время спецоперации на Украине погиб 31-летний житель Сухого Лога Антон Лескин. Мужчина погиб во время освобождения Артемовска в Донецкой Народной Республике. Известно, что погибший боец был добровольцем и участником ЧВК.

- Антон окончил местную школу №6. В октябре прошлого года ушел добровольцем на спецоперацию. Церемония прощания состоится в субботу, 11 февраля, - уточнили в администрации городского округа Сухой Лог.

Ранее стало известно, что время спецоперации на Украине погиб 31-летний житель Серова Антон Савин. Мужчина погиб 25 декабря прошлого года в составе ЧВК во время тяжелых боев по освобождению города Артемовска в Донецкой Народной Республике.

- Антон Валерьевич окончил девять классов в местной детской школе-интернате, после чего поступил в Профессиональное-техническое училище №65 на специальность каменщика. Прощание с ним состоится 10 февраля, - уточнили в администрации Серовского городского округа.

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