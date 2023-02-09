Помощника машиниста из Асбеста задержали за хранение наркотиков

На свердловчанина завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помощника машиниста из Асбеста задержали по подозрению в хранении наркотиков. Патрульные при обыске нашли у него сверток с неизвестным веществом. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Для разбирательств 29-летнего парня доставили в дежурную часть. Эксперты узнали, что при себе у него нашли 1,97 грамм мефедрона.

- При опросе задержанный пояснил полицейским, что приобрел «синтетику» для личного употребления без цели сбыта, - рассказали в ведомстве.

На молодого человека возбудили уголовное дело за хранение наркотиков. Также административное дело за отказ проходить медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения.

Ранее в Полевском полицейские задержали мужчину, незаконно торговавшего сигаретами. Его поймали во время рейда. Свердловчанин закупил для продажи три тысячи пачек товара.

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