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НовостиОбщество9 февраля 2023 15:25

В Екатеринбурге злоумышленник из федерального розыска попался на краже дорогого алкоголя

Преступника задержали прибывшие на место происшествия росгвардейцы
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Преступника задержали прибывшие на место происшествия росгвардейцы

Преступника задержали прибывшие на место происшествия росгвардейцы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге росгвардейцы задержали 36-летнего жителя Арамиля, который числился в федеральном розыске за кражи дорогого алкоголя. Примечательно, что попался злоумышленник на аналогичном преступлении. Все произошло 2 февраля в магазине на дублере Сибирского тракта.

- Сотрудники увидели, как один из посетителей похитил четыре бутылки элитного виски общей стоимостью 17,5 тысяч рублей. Он сложил их в подарочный пакет и пронес мимо кассы. Работники сразу же нажали на кнопку тревожной сигнализации, - уточнили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Во время разбирательства выяснилось, что мужчину разыскивают с лета прошлого года. Мужчину доставили в отделение полиции для разбирательства. Оказалось, что ранее он был судим за мошенничество, кражи и угон. Возбуждено новое уголовное дело по статье «Кража».