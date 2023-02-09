В Екатеринбурге злоумышленник из федерального розыска попался на краже дорогого алкоголя

Преступника задержали прибывшие на место происшествия росгвардейцы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге росгвардейцы задержали 36-летнего жителя Арамиля, который числился в федеральном розыске за кражи дорогого алкоголя. Примечательно, что попался злоумышленник на аналогичном преступлении. Все произошло 2 февраля в магазине на дублере Сибирского тракта.

- Сотрудники увидели, как один из посетителей похитил четыре бутылки элитного виски общей стоимостью 17,5 тысяч рублей. Он сложил их в подарочный пакет и пронес мимо кассы. Работники сразу же нажали на кнопку тревожной сигнализации, - уточнили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Во время разбирательства выяснилось, что мужчину разыскивают с лета прошлого года. Мужчину доставили в отделение полиции для разбирательства. Оказалось, что ранее он был судим за мошенничество, кражи и угон. Возбуждено новое уголовное дело по статье «Кража».