В Полевском полицейские задержали мужчину, который незаконно продавал сигареты

После рейда мужчину задержали. Фото: МВД Свердловской области

В Полевском полицейские задержали мужчину, который незаконно занимался продажей сигарет. Его удалось найти благодаря контрольной закупке, совершенной бизнесменом. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

- Нелегальный бизнесмен выявлен полицейскими и общественниками в ходе контрольной закупки трех тысяч пачек поддельных сигарет на сумму 106 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Уже после рейда мужчину удалось поймать. Его задержали. У бизнесмена забрали всю продукцию и отправили на экспертизу. Уже по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее, 30 января, в Каменске-Уральском благодаря профилактическим рейдам удалось найти мужчину, торговавшего «паленым» алкоголем. Свердловчанин продавал его прямо в общежитие. Всего у мужчины удалось забрать 21 бутылку спиртосодержащей жидкости емкостью по 0,5 литра, четыре бутылки по пять литров и шесть пачек сигарет без акцизных марок.

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