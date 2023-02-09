В уральском селе парень угнал машину матери и продал ее на запчасти

Пострадавшая заметила пропажу Lada Priora после возвращения с вахты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском селе Коптелово 24-летний парень угнал у своей матери машину и продал ее, пока она была в командировке. Пострадавшая заметила пропажу Lada Priora после возвращения с вахты в октябре прошлого года.

В полиции она рассказала, что проживает одна, из-за чего под подозрение быстро попал ее сын, который уже имел проблемы с законом.

- Злоумышленника задержали в Алапаевске. Задержанный пояснил, что он приехал к матери, когда она была на работе. Ключи от дома у него имелись. Увидев возле дома автомобиль, он решил его похитить, чтобы в дальнейшем продать, - отметили в ГУ МВД по Свердловской области.

Угонщик вскрыл легковушку подручными средствами и позже продал ее на запчасти. Часть денег он успел потратить.

Уголовное дело по статьям «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» и «Уклонение от административного надзора» передано направлено в суд.