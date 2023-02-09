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НовостиОбщество9 февраля 2023 14:08

Власти Екатеринбурга отказались от идеи проложить дорогу через Калиновский лесопарк

Изначально предполагалось, что магистраль станет дублером проспекта Космонавтов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По словам депутата гордумы Константина Киселева, на защиту лесопарка встали местные жители

По словам депутата гордумы Константина Киселева, на защиту лесопарка встали местные жители

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Екатеринбурга отказались от идеи проложить дорогу через Калиновский лесопарк. Изначально предполагалось, что магистраль станет дублером проспекта Космонавтов. Жители уральской столицы собирали подписи, чтобы сохранить эту территорию.

- Калиновский лесопарк мы защитим. И соответствующие планировочные решения будут закреплены в Генплане-2045, - написал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

По словам депутата городской думы Константина Киселева, на защиту лесопарка встали экологи, спортсмены и просто неравнодушные местные жители.

- Вчера идем с активистами к вице-мэру. И... дороги через Калиновский лесопарк не будет! Показывает нам новый проект. Уточняем. Беседуем более получаса. Не будет! Скоро должно на мое имя поступить официальное письмо с разъяснениями, - уточнил он на своей странице в социальных сетях.

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