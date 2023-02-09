По словам депутата гордумы Константина Киселева, на защиту лесопарка встали местные жители Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Екатеринбурга отказались от идеи проложить дорогу через Калиновский лесопарк. Изначально предполагалось, что магистраль станет дублером проспекта Космонавтов. Жители уральской столицы собирали подписи, чтобы сохранить эту территорию.

- Калиновский лесопарк мы защитим. И соответствующие планировочные решения будут закреплены в Генплане-2045, - написал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

По словам депутата городской думы Константина Киселева, на защиту лесопарка встали экологи, спортсмены и просто неравнодушные местные жители.

- Вчера идем с активистами к вице-мэру. И... дороги через Калиновский лесопарк не будет! Показывает нам новый проект. Уточняем. Беседуем более получаса. Не будет! Скоро должно на мое имя поступить официальное письмо с разъяснениями, - уточнил он на своей странице в социальных сетях.

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