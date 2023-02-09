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НовостиСпорт9 февраля 2023 13:42

Екатеринбург примет «Финал четырех» Кубка России по мини-футболу

Соревнования пройдут с 25 по 26 февраля
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Кроме местной «Синары» на паркет выйдут сильнейшие клубы страны

Кроме местной «Синары» на паркет выйдут сильнейшие клубы страны

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург станет площадкой, которая примет «Финал четырех» Кубка России по мини-футболу. Известно, что соревнования пройдут с 25 по 26 февраля во Дворце игровых видов спорта.

Кроме местной «Синары» на паркет выйдут сильнейшие клубы страны: «НорНикель», «Газпром-Югра» и КПРФ.

- В первый день будут сыграны полуфинальные матчи, а на следующий состоятся финал и матч за третье место. Состав полуфинальных пар будет определен по итогам жеребьевки, - отметили в пресс-службе МФК «Синара».

Примечательно, что уральский клуб является многолетним флагманом российского мини-футбола. В ее активе есть победы в чемпионате России и даже в Лиге Чемпионов.