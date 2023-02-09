В Свердловской области проиндексируют зарплату врачей и учителей

Изменения затронут тех, кто получает выплаты из регионального бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по поручению губернатора проиндексируют зарплаты работников бюджетной сферы: сюда входят врачи, учителя, сотрудники театров и другие. Изменения затронут тех, кто получает выплаты из регионального бюджета, и будут действовать с октября.

- Так, зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% от среднемесячного трудового дохода в регионе, а зарплаты врачей и научных сотрудников – до 200%, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, в апреле прошлого года стало известно, что сотрудникам «Уралвагонзавода» решили проиндексировать зарплату. Работникам с 1 мая начали выплачивать на 10,3% больше.

- Индексация часовых тарифных ставок и окладов на предприятии проводится ежегодно, - говорится в сообщении предприятия.