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НовостиОбщество9 февраля 2023 13:05

В Свердловской области проиндексируют зарплату врачей и учителей

Изменения затронут тех, кто получает выплаты из регионального бюджета
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Изменения затронут тех, кто получает выплаты из регионального бюджета

Изменения затронут тех, кто получает выплаты из регионального бюджета

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по поручению губернатора проиндексируют зарплаты работников бюджетной сферы: сюда входят врачи, учителя, сотрудники театров и другие. Изменения затронут тех, кто получает выплаты из регионального бюджета, и будут действовать с октября.

- Так, зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% от среднемесячного трудового дохода в регионе, а зарплаты врачей и научных сотрудников – до 200%, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, в апреле прошлого года стало известно, что сотрудникам «Уралвагонзавода» решили проиндексировать зарплату. Работникам с 1 мая начали выплачивать на 10,3% больше.

- Индексация часовых тарифных ставок и окладов на предприятии проводится ежегодно, - говорится в сообщении предприятия.