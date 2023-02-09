Жители Свердловской области создали петицию для возврата ночного тарифа на электроэнергию

Жители области возмутились счетами за электроэнергию Фото: Александр ГЛУЗ

Жители Свердловской области требуют возврата ночного тарифа на электроэнергию в выходные и праздничные дни, который действовал на территории Свердловской области 11 лет. Для этого возмущенные свердловчане создали петицию на платформе Change.org.

- В феврале 2023 года жители Свердловской области пришли в ужас, получив квитанции за электроэнергию. Платежи за электричество выросли на величину от 10 до 60%. Особенно остро это отразилось на сельском населении, проживающем в частных домах, - пишет автор петиции Елена Свистунова.

С 1 января счета за электроэнергию формируются по одноставочному тарифу. При этом, каждый собственник в праве вернуть для себя оплату по двойному тарифу. Для этого жителям придется сообщить об этом энергосбытовой компании и перепрограммировать счетчики.

Если ранее ночной тариф действовал и днем в выходные и праздничные дни, то по новым условиям, таких льгот нет. Электроэнергия станет дешевле лишь в ночные часы.

- На основании вышеизложенного, просим общественность и компетентные органы обратить на это внимание и провести проверку законности признания РЭК Свердловской области утратившим силу постановления от 23.12.2011 211-ПК и отменить постановление 4-ПК от 19.01.2023г, - заключает автор петиции.

Петиция создана 8 февраля, на момент публикации подписало 397 человек. Ее адресовали губернатору Евгению Куйвашеву. Ранее в «Екатеринбургэнергосбыте» уточняли, что возвращение на дневной и ночной режимы будет выгодно лишь тем собственникам, которые в ночные часы потребляют более 27,5% от всей электроэнергии.