Команда юных баскетболистов из Донецка провела сборы на базе уральского университета

Баскетболисты высоко оценили оснащенность зала игровых видов спорта. Фото: пресс-служба УГГУ

Команда юных баскетболистов из Донецка провела сборы на базе Уральского Государственного Горного университета. Спортсмены приехали в уральскую столицу по приглашению местного училища олимпийского резерва, с 9 января по 9 февраля они ежедневно тренировались Доме спорта УГГУ.

- В сборной – двенадцать юношей в возрасте от 12 до 16 лет. Все они - воспитанники ГБПОУ «Донецкого училища олимпийского резерва имени Сергея Бубки» В 2013 году команда выиграла золото Европейской баскетбольной юношеской лиги, - уточнили в пресс-службе УГГУ.

Баскетболисты высоко оценили оснащенность зала игровых видов спорта, игрокам довелось не только тренироваться там, но и провести несколько товарищеских игр.

- Первые официальные матчи после сборов донецкие спортсмены проведут уже в середине февраля – на Открытом чемпионате Ростовской области по баскетболу среди мужских команд, - добавили в университете.