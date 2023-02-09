На трассе под Режом автоинспекторы пришли на помощь пассажирам сломавшегося в мороз автобуса

Примечательно, что все девять человек из салона в течение 15 минут были отправлены на попутках. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

На трассе под Режом автоинспекторы Станислав Кузин и Николай Пестовский пришли на помощь пассажирам автобуса, который сломался в 20-градусный мороз. Транспорт под номером № 954 следовал по маршруту «Махнево – Екатеринбург», но не выдержал низких температур.

- Офицеры, выяснив причину остановки автобуса: у него заглох двигатель, и водитель больше не мог его запустить, незамедлительно приняли решение останавливать проезжавшие автомобили с просьбой довезти пассажиров до точки назначения, - уточнили в ГУ МВД по Свердловской области.

Примечательно, что все девять человек из салона в течение 15 минут были отправлены на попутках.

А вот за автобусом в ближайшее время приехал другой транспорт, который взял его на буксир. За своевременно оказанную помощь граждане, попавшие в сложную ситуацию, выразили благодарность экипажу, - добавили в ведомстве.