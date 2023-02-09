В Екатеринбурге появилась улица имени Вениамина Яковлева

Фото: администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге появилась улица имени юриста и государственного деятеля Вениамина Яковлева. Глава города Алексей Орлов подписал соответствующее постановление. Вениамин Яковлев внес неоценимый вклад в развитие российской правовой системы, в частности, в формирование системы арбитражных судов.

- Новый элемент улично-дорожной сети расположен в Академическом районе и проходит от улицы Вильгельма де Генина, пересекая улицы Владимира Букина и Архитектора Белянкина, доходит до улицы Суходольской, - рассказали в пресс-службе мэрии.

В администрации отметили, что Вениамин Яковлев порядка 27 лет работал в Свердловском юридическом институте. Затем он переехал в Москву, где возглавил Всесоюзный НИИ советского государственного строительства и законодательства. Также он занимал должность министра юстиции СССР и председателя Высшего арбитражного суда. С 2005 по 2018 год Виниамин Яковлев являлся советником Президента РФ.

Напомним, что в прошлом году имя Вениамина Яковлева было присвоено Уральскому государственному юридическому университету (бывший Свердловский юридический институт).

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