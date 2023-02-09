В Екатеринбурге нашли дом двум кошкам из 10-ти, чья хозяйка скончалась

Кошек нашли запертыми в квартире. Фото: Евгения Ханипова

В Екатеринбурге двоим кошкам из 10-ти, хозяйка которых умерла, удалось найти новый дом. Судьба остальных питомцев уже неделю находится в подвешенном состоянии.

Пенсионерка 85-ти лет скончалась в собственной квартире в конце января. О происшествии узнали лишь спустя несколько дней, все это время в доме были заперты более десяти котов, все они болели вирусом, а один котик скончался в ванной комнате.

Волонтеры фонда «ЗООзащита» оперативно взялись за спасение выживших животных, но вот пристроить их всех в фонде возможности нет: организация переполнена.

Родственники погибшей бабушки проживают в Петербурге. Изначально предполагалось, что они вылетят из Екатеринбурга домой еще 8 февраля, но вылет перенесли до 11 числа.

- В субботу точно все дела родственники бабули заканчивают и улетают. Переговоры и наши просьбы дать нам доступ в квартиру, чтобы оттуда пристраивать кошек, так как нам некуда их забирать, успехом не увенчались. Поэтому срочно ищем передержки или сразу дома для оставшихся семи кошек. Двоих забрала уже коллега-зоозащитница, - рассказывают волонтеры в «ЗООзащите».

Здоровье котиков наладилось. Фото: фонд "ЗООзащита"

Запасной вариант в фонде нашли - платная передержка для четырех котиков. Правда тогда на проживание осиротевших питомцев понадобится 16 тысяч рублей каждый месяц.

Ранее в сети распространилась информация, что запертые коты в квартире с телом бабушки поедали ее труп. Это оказалось фейком, волонтеры полностью опровергли этот факт. Кроме того, сейчас все животные здоровы и в лечении не нуждаются.