Изменения коснутся пять автобусных маршрутов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 11 февраля изменят пять автобусных маршрутов. Это будет сделано с целью улучшения качества транспортного обслуживания, сообщают в администрации города.

Так, маршрут № 46 будет следовать по улицам Вильгельма де Геннина и Академика Сахарова до остановки «ТЦ Лента». С 11 февраля автобус будет высаживать пассажиров на остановках «Школа № 79», и «ТЦ Лента».

Маршруты № 05, 012, 019 будут следовать по улицам Вильгельма де Геннина, Академика Парина, Рябинина и Академика Сахарова также до остановки «ТЦ Лента» и останавливаться на остановках «Детский сад № 43», «Патрушиха», и «ТЦ Лента».

Изменения коснутся и маршрута № 01, который следует от Метро Ботаническая через аэропорт Кольцово до станции Кольцово». В направлении движения к остановке «Метро Ботаническая», вводится остановочный пункт «Рамада».

Напомним, 1 декабря шесть троллейбусов вышли на линию с новыми номерами маршрутов. В администрации города объяснили, что это позволит исключить дублирование номеров маршрутов и разграничить цифровые значения по видам общественного транспорта. Позже планируется присвоить номера с 1 по 19 трамвайным маршрутам, а начиная с 40 - автобусам.

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