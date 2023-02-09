В Свердловской области обнаружили 21 нелегальную организацию

Нелегальные кредиторы часто работают в интернете Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с начала 2023 года обнаружили 21 нелегальную организацию. Компании выдавали себя за ломбарды и комиссионные магазины. Об этом сообщили в Уральском главном управлении Банка России. Эти организации никем не регулируется и не контролируется так как не имеют разрешения на осуществление финансовой деятельности.

- Обращаться к ним за деньгами опасно: «черные кредиторы» могут завышать проценты за пользование деньгами, взыскивать долги незаконными методами, а также произвольно менять условия договоров, из-за чего потребители оказываются должниками неожиданно для себя, - рассказала начальник управления противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина.

Она отметила, что нелегальные кредиторы часто работают в интернете - создают сообщества в социальных сетях, где обещают займы под расписку, «деньги на выгодных условиях» и так далее.

Отметим, что в списке нелегальных организаций сейчас более 8 тысяч компаний. Из них свыше 200 организаций из УрФО. Посмотреть список можно на сайте Банка России.

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