Жительница Нижнего Тагила 22 года прожила без паспорта

Женщина получила гражданство через 22 года после возвращения на родину. Фото: МУ МВД Нижнетагильское

Жительница Нижнего Тагила Татьяна Кравчук больше 20 лет прожила без паспорта. Документ она получила на днях. Об этом пишет портал Тагил.ЛАЙФ.

В начале 90-х годов тагильчанка вышла замуж и уехала жить в Луганскую область Украины. В начале «нулевых» женщина вернулась в Нижний Тагил с просроченным украинским паспортом. После этого Татьяна оформила документ на временное проживание.

Родственники не прописывали женщину на своих квадратных метрах, постоянной работы у нее не было, поэтому подать заявление на гражданство РФ она не могла.

После присоединения Луганской области к России Татьяна Кравчук снова подала заявление на получение российского гражданство. На этот раз ей выдали документ.