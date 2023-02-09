На закупку трамваев потребуется около 3 миллиардов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трамваи в Академический район планируют запустить в ноябре 2023 года. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе администрации города. Для запуска ветки потребуется 20 новых трехсекционных трамваев, на закупку которых потребуется около 3 миллиардов рублей.

Ранее мы писали, что мэрия Екатеринбурга объявила о планах запустить в Академический сразу два трамвайных маршрута. При этом каждый из них будет проходить через центральную часть города. Первый маршрут соединит восьмой район с Эльмашем, второй - будет курсировать до конечной у ЦПКиО имени Маяковского.

Строительство трамвайной ветки в Академический район обойдется в 15,2 миллиарда рублей. Планировалось, что администрация заключит концессионное соглашение, а ветку передадут для использования инвестору.

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