Фото: группа во «ВКонтакте» МБУ «Центр организации дорожного движения»

В Нижнем Тагиле изменят режим работы светофора на пересечении Космонавтов - Красноармейская. Об этом сообщается в группе во «ВКонтакте» МБУ «Центр организации дорожного движения». Светофор начнет работать в другом режиме с 15 февраля.

- Будет изменен режим работы светофорного объекта, а именно, исключено пересечение транспортных левоповоротных потоков с потоками встречного направления по улице Космонавтов, - сообщили в «ЦОДД».

Светофор будет настроен на работу в четырехфазном режиме. В первую фазу будет разрешено движение транспорта по улице Космонавтов со стороны улицы Фрунзе, во вторую - переход пешеходам, в третью - движение транспорта по улице Космонавтов со стороны микрорайона Красный Камень, в четвертую - движение по улице Красноармейская в обоих направлениях.

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