В Музее истории Екатеринбурга проведут молодежный сейшн в стиле посиделок 19 века

Посиделки пройдут в МИЕ 12 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Музее истории Екатеринбурга 12 февраля пройдет сейшн в стиле молодежных посиделок 19 столетия. На таких встречах почти два века назад парни и девушки знакомились и общались, танцевали и устраивали игры. Встречи проводили в избе или на улице.

На нынешнюю встречу организаторы из «Школы уральской кадрили» приглашают современную молодежь. В программе встречи – исторические уральские танцы, хороводы, под живую музыку и игры, а также общение. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

За живую музыку на вечеринке отвечает Игорь Середкин и ансамбль русских народных инструментов, а также молодежный ансамбль «Перезвон» под руководством Валентины Паркулаб.