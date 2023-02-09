Переходы установят за счет средств Федерального дорожного фонда Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе Екатеринбург-Тюмень временно перекроют движение. 14 февраля проезд будет закрыт возле Первунова и Горбуновского (км 206) и 15 февраля - возле деревень Бор и Ососкова (195 км) в Талицком городском округе. Рабочие будут устанавливать надземные пешеходные переходы.

- На 206 километре - 14.02.2023 с 23:00 до 23:40, на 195 километре - 15.02.2023 с 01:00 до 01:40, - рассказали в ФКУ «Уралуправтодор». - Будьте внимательны, учитывайте эту информацию.

Переходы установят за счет средств Федерального дорожного фонда.

Напомним, ранее мы писали, что на трассе Пермь - Екатеринбург в Свердловской области начинается капитальный ремонт восьми путепроводов и шести мостов. Трассу планируют расширить до четырех полос и увеличить грузоподъемность сооружений.

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