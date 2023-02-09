Школьники из Свердловской области научатся криптоискусству

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Онлайн-курс позволит детям со всей России познакомиться с технологией NFT и сделать первые шаги в ИТ-сфере, создавая собственный арт-объект в 3D формате.

Онлайн-курс состоит из серии образовательных мастер-классов на сайте творческого онлайн-проекта «Поколение М», разработанных специально для дошкольников и учащихся младших классов. В динамичном интерактивном формате эксперты в ИТ-сфере «МТС Диджитал» и креаторы «Смешариков» расскажут детям про взаимосвязь искусства и стремительно развивающихся цифровых технологий, научат создавать NFT-арт, объяснят, почему он «живет» на блокчейне.

Для закрепления полученных знаний в конце каждого видеоурока юных участников ждет домашнее задание. Вместе с экспертами онлайн-курса они попробуют изобразить всемирно известные полотна с помощью современных компьютерных программ или любым другим полюбившимся инструментом.

«Сегодня ИТ-навыки становятся фундаментом для разных профессий. Примечательно, что они актуальны не только ребятам, которые хотят «кодить», но и юным креативщикам, мечтающим о создании цифровых произведений искусства. Интерес к теме, запрос на знания у юной аудитории очень большой, поэтому мы рады, что ИТ-специалисты «МТС Диджитал», объединившиеся на онлайн-платформе «Поколение М», готовы рассказать детям про основу криптоискусства как части информационных технологий. Вместе с героями «Смешариков» дети пройдут увлекательный путь - от теории до создания своего первого токена - цифрового объекта», – говорит руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

После завершения обучающих мастер-классов самые активные участники 6-10 лет попытают силы в конкурсе «Рисуй со Смешариками», им нужно загрузить, созданные на домашнем задании, работы на сайт www.pokolenie.mts.ru по 31 мая 2023 года.

Мастера конкурса выберут авторов лучших работ. Победители приедут в Санкт-Петербург на студию компьютерной анимации, где создаются «Смешарики». За вторые и третьи места конкурсанты получат многофункциональные смарт-часы от МТС и фирменные подарки от любимых героев.