На Урале будут судить мужчину, зарезавшего жену и ее любовника

Фото: личная страница Светланы во «ВКонтакте»

В Свердловской области перед судом предстанет 37-летний Руслан, обвиняемый в убийстве жены Светланы и ее любовника. Все произошло 29 апреля 2022 года в поселке Бисерть в квартире женщины, где она, ее супруг и четверо их знакомых собрались за столом, чтобы выпить.

- Супруги решили пожить раздельно, несмотря на то, что они воспитывали двоих детей - дочерей (одна из них совместный ребенок, а вторая - от первого брака жены). Глава семьи периодически навещал своих домашних. Так произошло и в день ЧП, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По версии следствия, в какой-то момент мужчина решил уйти домой, чтобы выспаться, а под утро вернулся и застал свою супругу с товарищем. Разозлившись, он схватился за нож и нанес им четыре удара другу и пять жене. Супруга при этом успела выбежать на улицу, но он догнал ее.

Фото: СК по Свердловской области

- В результате причиненных множественных проникающих колото-резаных ран грудной клетки с повреждением верхней доли правого легкого, развития острой кровопотери, потерпевший скончался через несколько часов в больнице. Женщина же скончалась на месте происшествия через короткий промежуток времени, - рассказали в прокуратуре.

Когда мужчину задержали, он заявил, что не сожалеет о случившемся. Психиатрическая экспертиза показала, что он вменяем. Вину мужчина признал.

Ранее задержанный уже имел судимость за преступление против личности. Сейчас его обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Следствием СКР по Свердловской области собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Свердловский областной суд.

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