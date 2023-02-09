На ВИЗе силовики устроили облаву на мигрантов

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

На ВИЗе вечером 8 февраля силовики устроили облаву на мигрантов. Они проверили общежития, хостелы, торговый центр и предприятия района. В том числе сотрудники полиции посетили общежитие на Ключевскую, 5, где живут студенты Уральского государственного медицинского университета.

- В мероприятии приняли участие представители подразделений охраны общественного порядка, управления по вопросам миграции, уголовного розыска, центра по противодействию экстремизму, патрульно-постовой службы, ГИБДД, участковых, экспертов и кинологов, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу. - Силовую поддержку осуществляли бойцы отряда специального назначения «Гром» ГУ МВД России по Свердловской области.

Всего сотрудники полиции проверили 132 мигранта. 31 иностранного гражданина привлекли к административной ответственности. Отмечается, что 14 человек нарушили режим пребывания на территории РФ. Кроме того, протоколы составили на мигрантов, употребляющих алкоголь и находящихся в общественном месте в состоянии опьянения. Инспекторы ГИБДД составили несколько протоколов по фактам нарушения ПДД, в частности - правил остановки и нанесения тонировки.

В полиции отметили, что оперативно-профилактические мероприятия по линии миграции в Екатеринбурге будут продолжены.

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