В Нижнем Тагиле высокопоставленного силовика подозревают в «крышевании» преступников

В отношении руководителя проводят проверку сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности главка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле одного из руководителей местного муниципального управления полиции подозревают в «крышевании» незаконной деятельности «черных» предпринимателей, работающих на территории города. Об этом сообщает URA.RU. По данным издания, офицера задержали и допросили.

- В отношении руководителя проводят проверку сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности главка, - рассказал URA.RU источник.

Как сообщил «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, делать однозначные выводы о причастности или непричастности должностного лица к противоправной деятельности пока нельзя.

- Когда УСБ главка выявляет предателей в рядах гарнизона, мы тайну за семью печатями из этого не делаем и сами информируем об этом общественность, - отметил Валерий Горелых. - В этой ситуации говорить о чем-либо конкретном пока рано.

По его словам, если информация окажется правдивой, то незамедлительно последуют меры реагирования со стороны руководства областного полицейского главка.

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