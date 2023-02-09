В Свердловской области ищут стоматолога с зарплатой в 500 тысяч рублей

По данным сервиса, в минувшем году чаще всего стоматологов искали работодатели в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ищут стоматолога-хирурга-имплантолога с зарплатой в 500 тысяч рублей. Сотрудник требуется в клинику «Анестик» в центре Екатеринбурга. Об этом сообщили аналитики онлайн-сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru. На данный момент это самая высокая зарплата в сфере стоматологии в нашем регионе. При этом по стране в среднем самая большая зарплата у стоматологов около 230 тысяч.

- Наиболее высокие зарплаты, по данным сервиса «Люди в цифрах», предлагают стоматологам - ортопедам, диапазон зарплат для них составил 91 954 - 229 885 рублей, далее следуют стоматологи - хирурги (70 000 - 200 000 руб.), стоматологи - ортодонты (68 966 - 172 414 руб.) и стоматологи - терапевты (60 000 - 150 000 руб.), - рассказали в пресс-службе hh.ru.

Также аналитики отметили, что за год в Свердловской области спрос на стоматологов вырос на 15%. Около тысячи объявлений или 3% от всего объема вакансий для стоматологов за 2022 год было открыто в Свердловской области. Интересно, что, по данным сервиса, в минувшем году чаще всего стоматологов искали работодатели в Москве (25%).

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