Пенсионер пропал 5 февраля Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге пропал 73-летний Михаил Васейкин. О его местонахождении ничего неизвестно с 5 февраля. Его разыскиваю полицейские и волонтеры поискового отряда.

- Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе, - отметили в «ЛизаАлерт».

Михаил Васейкин был одет в коричневую куртку, джинсы, зеленые сапоги и черную кепку. Если вы знаете, где может находиться пропавший, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: Лиза Алерт

Напомним, в Екатеринбурге 21 января пропал 26-летний Михаил Логинов. У парня-альбиноса была насыщенная жизнь, он неплохо зарабатывал и пользовался популярностью среди девушек. 20 января он жаловался друзьям на головную боль и собирался пойти в аптеку, а на следующий день бесследно пропал.

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