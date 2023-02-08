В Алапаевске осудили местного жителя за нападение на полицейского

Мужчина отправился в тюрьму на два года за нападение на полицейского Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске местного жителя осудили за нападение на полицейского. Мужчина в нетрезвом виде ударил и оскорбил представителя власти. Инцидент произошел в июне 2022 года. Об этом сообщили в свердловской прокуратуре.

- Находясь в состоянии опьянения, в комнате дежурной части МО МВД России «Алапаевский» умышленно оскорбил и применил насилие в отношении полицейского мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Алапаевский» после документирования последним обстоятельств совершения осужденным административного правонарушения, - пояснили в ведомстве.

На мужчину возбудили уголовное дело. Алапаевский суд назначил свердловчанину наказные в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

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