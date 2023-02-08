Свердловская лаборатория нашла в полуфабрикатных котлетах плесень

Полуфабрикаты с плесенью не допустимы к продаже Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора нашла в полуфабрикатных котлетах плесень. Продукт чуть не оказался на полках магазинов.

В котлетах допустимое количество плесневелых грибов было превышено в десять раз. При постоянном употреблении продукт может вызвать у человека болезни почек, печени и желудка.

- Для развития плесеней требуется сравнительно длительное время, поэтому плесневение продукта происходит при продолжительном хранении. Влажность и рыхлая структура продукта играют при этом не последнюю роль, - пояснили в свердловском Россельхознадзоре.

На появление грибка могло повлиять неправильное хранение, транспортировка и нарушение санитарных норм при изготовлении.

Свердловский Россельхознадзор направил информацию о полуфабрикатах в другие управления. В ближайшее время будут приняты меры, чтобы котлеты не попали в магазины страны.

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