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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 17:41

В Екатеринбурге улицу затопило кипятком

Очевидцы происшествия отметили неприятный запах от образовавшихся ручьев
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Очевидцы происшествия отметили неприятный запах от образовавшихся ручьев

Очевидцы происшествия отметили неприятный запах от образовавшихся ручьев

Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге улицу затопило кипятком. Случайные очевидцы происшествия отметили неприятный запах от образовавшихся на дороге ручьев.

- На Эльмаше на улице Лобкова около дома № 14 дорогу затопило кипятком. Запах стоит ужасный, пахнет канализационными стоками, - рассказывают читатели «КП-Екатеринбург».

Получить ответ в пресс-службе «Водоканала» на момент публикации не удалось.

Напомним, в Екатеринбурге на улице Кировградская 10 января произошла коммунальная авария. Дорогу затопило водой. При этом температура воздуха ночью опускалась до -30 градусов.

- Там работает наша бригада благоустройства, отключено несколько домов, готовят резервную ветку для переключения, чтобы запустить водоснабжение в домах в ближайшее время, - рассказывали в МУП «Водоканал».

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