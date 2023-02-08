Очевидцы происшествия отметили неприятный запах от образовавшихся ручьев Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге улицу затопило кипятком. Случайные очевидцы происшествия отметили неприятный запах от образовавшихся на дороге ручьев.

- На Эльмаше на улице Лобкова около дома № 14 дорогу затопило кипятком. Запах стоит ужасный, пахнет канализационными стоками, - рассказывают читатели «КП-Екатеринбург».

Получить ответ в пресс-службе «Водоканала» на момент публикации не удалось.

Напомним, в Екатеринбурге на улице Кировградская 10 января произошла коммунальная авария. Дорогу затопило водой. При этом температура воздуха ночью опускалась до -30 градусов.

- Там работает наша бригада благоустройства, отключено несколько домов, готовят резервную ветку для переключения, чтобы запустить водоснабжение в домах в ближайшее время, - рассказывали в МУП «Водоканал».

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