В Свердловской области заключенный заработал за месяц почти четверть миллиона

В ведомстве уточнили, что у работников всегда были хорошие зарплаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области осужденный, который трудится сборщиком мебели, получил за месяц 240 тысяч рублей. Как оказалось ранее его перевели в исправительный центр Верхней Туры.

- Осужденные, прибывшие в исправительный центр, проходят обучение с последующим трудоустройством на завод. Им предлагается целый спектр специальностей и профессий, которым могут обучиться в процессе работы, - уточнили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что у работников всегда были хорошие зарплаты, в среднем они получают от 25 до 120 тысяч рублей. При этом 240 тысяч рублей является своеобразным рекордом.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле местный завод металлоконструкций примет на работу заключенных из исправительной колонии № 12. Накануне начальство учреждения посетило предприятие, чтобы провести совещание с техническими руководителями.