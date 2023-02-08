Житель Красноуфимска подарил мошенникам 40 тысяч рублей

Мужчина перевел деньги фиктивной компании Фото: Даниил ОПАРИН

Житель Красноуфимска отдал мошенникам 40 тысяч рублей. Мужчина хотел купить деталь на автомобиль на сайте объявлений. Свердловчанин обратился за помощью в полицию.

55-летний уралец нашел объявление о продаже двигателя на машину за 40 тысяч рублей. Через указанный сайт он оформил заявку покупку и указал свой номер телефона. На него ему позвонил якобы менеджер салона и предложил оформить покупку.

- По почте неизвестный прислал гражданину договор-купли продажи и расчетный счет, на который необходимо перевести денежные средства, чтобы заключить договор. Затем Сергей сказал перевести на данный счет первый взнос 20 тысяч рублей, чтобы двигатель доставили, а остальные деньги, когда двигатель доставят им на склад, что доверчивый мужчина и сделал, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Через некоторое время менеджер снова позвонил свердловчанину, убедил его в том, что товар есть на складе и попросил перевести оставшиеся деньги. Уральцу сказали, что деталь уже едет к нему в город, ему только нужно получить сообщение от транспортной компании. Однако после этого на связь с уральцем никто не выходил. Двигатель он так и не получил. После этого мужчина обратился в полицию.

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