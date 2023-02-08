Широкореченский полигон рекультивируют до конца года

Алексей Орлов заявил, что работы успеют выполнить к концу 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Широкореченский полигон рекультивируют уже до конца 2023 года. Работы идут с опережением графика. Об этом сообщили в администрации Екатеринбурга.

По контракту объект должны были сдать только в 2024 году. Однако, по словам мэра города Алексея Орлова, ввести его в работу удастся раньше.

- Вместе с руководителем Уральского управления Росприроднадзора обсудили текущий ход рекультивации, предлагаемые технические решения. Изначально проект был изготовлен в 2017 году. Какие-то моменты не были учтены. Поэтому, чтобы работы не останавливались, а график соблюдался, необходимо было обсудить порядок дальнейшего взаимодействия. Нет сомнения, что в 2023 году этот объект будет сдан, – заявил Алексей Орлов.

Полигон начал свою работу еще в 1965 году, из эксплуатации его вывели только в 2015 году. Спустя пять лет работы профинансировали по нацпроекту «Экология». Тогда на объект выделили 499 миллионов рублей.

На данный момент рабочие успели сформировать тело полигона, его на начально этапе покроют изолирующим экраном. Это поможет исключить негативное влияние накопленных шести миллионов кубометров отходов. Планируется озеленить территорию и полностью рекультивировать. Так он станет безопасным для окружающей среды.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».