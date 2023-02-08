Уральский завод гражданской авиации представил самолеты собственного производства «Байкал», которые по плану заменят легендарные АН-2. Воздушные судна будут производить на площадке в «Титановой долине».

Кстати, к 2030 году ожидается налаживание производства сразу 25 новых самолетов «Байкал» ежегодно, также в перспективе в несколько раз увеличится число сотрудников предприятия. При этом новые лайнеры отличают от предшественника более высокой скоростью и дальностью полета.

- Сейчас стоит задача летать на большие расстояния с большей скоростью. При этом самолет по-прежнему должен садиться на ограниченной площадке. Эта задача достигнута, самолет уже показал скорость 300 километров в час, - уточнил главный конструктор многоцелевого самолета «Байкал» Вадим Демин.

Уже известно, что три самолета с 2026 по 2028 год поставят на Камчатку, чтобы перевозить туристов.