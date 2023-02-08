Прокуратура обязала минприроды убрать свалку в лесу под Нижними Сергами

Прокуратура обратилась в суд для очищения территории Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская прокуратура обязала Министерство природных ресурсов и экологии избавиться от мусора в одном из лесов под Нижними Серьгами. На участок несколько лет свозили отходы. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Земли лестного фонда использовались как мусорный полигон десятки лет. Это проверила прокуратура Нижнесергинского района.

- В ходе надзорных мероприятий установлено, что на территории лесного участка, находящегося в зоне санитарной охраны курорта «Нижние Серги» (Нижне-Сергинское месторождение минеральных вод), расположена и эксплуатировалась органом местного самоуправления с 1950 года свалка бытовых отходов, - отметили в свердловском ведомстве.

Только в 2021 году свалку перестали использовать. Она не включена в реестр объектов размещения отходов. На данный момент полигон расположен в границах лесного фонда Российской Федерации.

Ведомство направило иск в суд с требованием убрать весь мусор с территории и привести его в надлежащий вид. Прокуратура попросила перекрыть въезд на свалку до начала работ. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Решение уже вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.

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